Минюст Грузии проведёт экспертизу на предмет отравления Саакашвили ртутью
Минюст Грузии обратился в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования на предмет отравления бывшего главы государства Михаила Саакашвили тяжёлыми металлами, в том числе ртутью. Об этом сообщил глава ведомства Рати Брегадзе.
"Мы призываем любого человека, который распространяет такого типа информацию, перепроверить её и предоставить соответствующие доказательства. Подобного отчёта никто не предоставлял пенитенциарной службе для того, чтобы у общественности не оставались вопросы", — сказал Брегадзе журналистам.
Глава Минюста Грузии добавил, что утром 21 ноября намерен обратиться в национальное бюро экспертизы с просьбой о проведении токсикологической экспертизы. Брегадзе отметил, что у населения должна быть полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.
Напомним, Михаил Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью.
ТАСС / Zuma