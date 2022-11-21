Минюст Грузии проведёт экспертизу на предмет отравления Саакашвили ртутью

Минюст Грузии обратился в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования на предмет отравления бывшего главы государства Михаила Саакашвили тяжёлыми металлами, в том числе ртутью. Об этом сообщил глава ведомства Рати Брегадзе.

"Мы призываем любого человека, который распространяет такого типа информацию, перепроверить её и предоставить соответствующие доказательства. Подобного отчёта никто не предоставлял пенитенциарной службе для того, чтобы у общественности не оставались вопросы", — сказал Брегадзе журналистам.

Глава Минюста Грузии добавил, что утром 21 ноября намерен обратиться в национальное бюро экспертизы с просьбой о проведении токсикологической экспертизы. Брегадзе отметил, что у населения должна быть полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.