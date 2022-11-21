Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
20 ноября, 22:43

Минюст Грузии проведёт экспертизу на предмет отравления Саакашвили ртутью

Минюст Грузии обратился в национальное бюро экспертизы с целью проведения токсикологического исследования на предмет отравления бывшего главы государства Михаила Саакашвили тяжёлыми металлами, в том числе ртутью. Об этом сообщил глава ведомства Рати Брегадзе.

"Мы призываем любого человека, который распространяет такого типа информацию, перепроверить её и предоставить соответствующие доказательства. Подобного отчёта никто не предоставлял пенитенциарной службе для того, чтобы у общественности не оставались вопросы", сказал Брегадзе журналистам.

"Свободу Мише!": В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили

"Свободу Мише!": В Тбилиси проходит акция в поддержку Саакашвили

Глава Минюста Грузии добавил, что утром 21 ноября намерен обратиться в национальное бюро экспертизы с просьбой о проведении токсикологической экспертизы. Брегадзе отметил, что у населения должна быть полная информация о состоянии здоровья Михаила Саакашвили.

Напомним, Михаил Саакашвили с осени 2021 года находится под стражей в Грузии, куда он прибыл после восьми лет отсутствия. На родине его обвиняют в превышении должностных полномочий, избиении депутата и растрате бюджетных средств. В заключении экс-президент начал жаловаться на проблемы со здоровьем. Недавно его мать заявила, что политик отравился ртутью.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров