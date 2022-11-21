NYT подтвердила вину Киева в казни российских пленных

Американская газета The New York Times заявила, что вину Вооружённых сил Украины в убийстве российских военнопленных подтверждена. В материале на сайте издания отмечается, что видео, распространившееся в социальных сетях, являются свидетельством того, что украинские солдаты совершили военное преступление.

Так, медицинский советник организации "Врачи за права человека" доктор Рохини Хаар напомнил, что после сдачи в плен военнослужащие считаются выведенными из строя, иначе говоря, некомбатантами. Однако бойцы ВСУ стреляли в безоружных и, судя по всему, "не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, просто бросили на месте".