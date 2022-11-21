NYT подтвердила вину Киева в казни российских пленных
Американская газета New York Times подтвердила вину ВСУ в убийстве российских военнопленных
Американская газета The New York Times заявила, что вину Вооружённых сил Украины в убийстве российских военнопленных подтверждена. В материале на сайте издания отмечается, что видео, распространившееся в социальных сетях, являются свидетельством того, что украинские солдаты совершили военное преступление.
Так, медицинский советник организации "Врачи за права человека" доктор Рохини Хаар напомнил, что после сдачи в плен военнослужащие считаются выведенными из строя, иначе говоря, некомбатантами. Однако бойцы ВСУ стреляли в безоружных и, судя по всему, "не предприняли никаких действий, чтобы помочь им, просто бросили на месте".
Ранее в некоторых телеграм-каналах распространилось видео, на котором представители Вооружённых сил Украины расстреливают безоружных российских пленных. В Минобороны РФ официально заявили, что украинские бойцы выстрелами в голову убили более десяти уже сдавшихся военнослужащих. В свою очередь, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту этого преступления.