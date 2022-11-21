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20 ноября, 23:04

Капитану сборной Англии грозят жёлтые карточки за повязку в поддержку ЛГБТ

ФИФА запретила капитану сборной Англии Гарри Кейну играть в повязке в поддержку ЛГБТ

ФИФА уведомила английскую футбольную ассоциацию (FA) о том, что её правила запрещают капитану сборной Англии Гарри Кейну выходить на матчи с повязкой OneLove в поддержку ЛГБТ-сообщества. Об этом сообщает The Telegraph.

Теперь сборные ряда европейских государств, которые также намеревались выходить на поле с радужными повязками, опасаются, что могут получить предупреждение в виде жёлтой карточки для своих капитанов сразу же на первой секунде матча. ФИФА предупредила команды, что именно она уполномочена одобрять любые изменения в экипировке, в которой игроки выходят на газон.

ФИФА регулярно запрещает несанкционированные слоганы на экипировке игроков и недавно довела до сборных предостережения от "уроков морали" на ЧМ в Катаре. В свою очередь, в FA сообщили, что ещё не видели официального ответа от ФИФА по повязкам, но при этом заявили, что готовы к штрафам.

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Между тем ещё год назад главный тренер сборной России Валерий Карпин выразил мнение, что капитанская повязка не имеет никакого значения, и призвал отказаться от неё. Повязка, по его словам, это "вообще неважно, просто висит тряпочка".

Обложка ©

Flickr

Дмитрий Алексиевич

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