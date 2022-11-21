Украинский бизнесмен выселил россиян из своего отеля

Путешествующих по Европе туристов из России выселили из отеля в Венгрии из-за их национальности. Эту историю со слов пострадавших рассказал портал TourDom.

Около шести часов вечера супруги-россияне заселились в отель Premier Hotel Miscolc в городе Мишкольц. Спустя три часа, когда пара собиралась ложиться спать, им позвонил управляющий и потребовал срочно покинуть номер.

"Фактически нас просто подняли из постели и выпроводили. Молодой человек говорил по-русски, был достаточно корректен и даже извинился, но требовал выселиться очень настойчиво", — рассказала постоялица.

Перед самым отъездом россиянам удалось прояснить причину выселения: владельцем отеля оказался украинец, который требовал от персонала не заселять гостей с российскими паспортами. Впрочем, он помог супругам найти другой вариант размещения и даже лично договорился об их заселении, рассказала собеседница портала.

В TourDom, в свою очередь, добавили, что россияне бронировали отель через Booking.com. После того как они обратились туда, сервис вернул деньги.