Глава МАГАТЭ заявил, что Путин досконально знает ситуацию на Запорожской АЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что президент России Владимир Путин прекрасно знает все детали происходящего на Запорожской АЭС. Об этом он заявил в интервью CBS, отвечая на вопрос, знаком ли российский лидер с тем, что происходит на станции.

"Безусловно. Он знает каждую деталь, что меня поразило. В разговоре с ним я понял, что он весьма подробно осведомлён не только о структуре самой станции, но и, что очень важно, о доступе к электроэнергии, внешним источникам энергии. Это объект, который он знает очень хорошо", — сказал глава МАГАТЭ.

Гросси также ответил на вопрос, была ли у экспертов возможность беспрепятственно работать на ЗАЭС.

"Да, вы же знаете, мы — МАГАТЭ. Были районы, где мы были ограничены. Но всё, что нам нужно было увидеть, мы смогли увидеть", — утвердительно заявил он.