"Можно хорошо выспаться": Колосков критически оценил игру сборной с Узбекистаном
Президент РФС Колосков: Под товарищеские матчи сборной можно только хорошо выспаться
Матч сборной России с Узбекистаном не произвёл впечатления на почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова. Об этом высказался он сам, оговорившись, что не видит в этом ничего страшного.
"Под товарищеские матчи сборной можно только хорошо выспаться. Удовольствия от такой игры не получить. Но я не вижу в этом ничего критичного. Сейчас строится новая, молодая команда, много дебютантов, поэтому игра такая неказистая", — приводит слова Колоскова Sport24.
Президент РФС добавил, что, если бы Карпин хотел громить Узбекистан, он бы набрал других игроков в сборную. Но такой цели не было.
Напомним, сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Узбекистана (0:0). Команда Валерия Карпина не смогла поразить ворота соперника во второй встрече кряду.
ТАСС / Сергей Фадеичев