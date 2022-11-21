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21 ноября, 02:21

"Можно хорошо выспаться": Колосков критически оценил игру сборной с Узбекистаном

Президент РФС Колосков: Под товарищеские матчи сборной можно только хорошо выспаться

Матч сборной России с Узбекистаном не произвёл впечатления на почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова. Об этом высказался он сам, оговорившись, что не видит в этом ничего страшного.

"Под товарищеские матчи сборной можно только хорошо выспаться. Удовольствия от такой игры не получить. Но я не вижу в этом ничего критичного. Сейчас строится новая, молодая команда, много дебютантов, поэтому игра такая неказистая", приводит слова Колоскова Sport24.

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Нападающий сборной России Соболев поделился впечатлениями от матча с Узбекистаном

Президент РФС добавил, что, если бы Карпин хотел громить Узбекистан, он бы набрал других игроков в сборную. Но такой цели не было.

Напомним, сборная России по футболу сыграла вничью в товарищеском матче против команды Узбекистана (0:0). Команда Валерия Карпина не смогла поразить ворота соперника во второй встрече кряду.

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ТАСС / Сергей Фадеичев

Юлия Коновалова

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