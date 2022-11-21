"Можно хорошо выспаться": Колосков критически оценил игру сборной с Узбекистаном

Матч сборной России с Узбекистаном не произвёл впечатления на почётного президента Российского футбольного союза (РФС) Вячеслава Колоскова. Об этом высказался он сам, оговорившись, что не видит в этом ничего страшного.

"Под товарищеские матчи сборной можно только хорошо выспаться. Удовольствия от такой игры не получить. Но я не вижу в этом ничего критичного. Сейчас строится новая, молодая команда, много дебютантов, поэтому игра такая неказистая", — приводит слова Колоскова Sport24.

Президент РФС добавил, что, если бы Карпин хотел громить Узбекистан, он бы набрал других игроков в сборную. Но такой цели не было.