Полицейский участок в Мексике подвергся атаке, убито восемь человек
Вооружённые люди атаковали полицейский участок в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Восемь нападавших были ликвидированы в перестрелке, ранены трое стражей порядка, сообщает газета Milenio.
По подозрению в нападении сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх человек. Издание отмечает, что сведения о мотивах атаки на участок не обнародованы. Не установлено также, какая из орудующих в регионе ОПГ несёт ответственность за инцидент.
Ранее сообщалось, что столкновение членов двух картелей в мексиканской тюрьме переросло в бунты и беспорядки на улицах города Сьюдад-Хуарес. Охрана исправительного учреждения жёстко подавила потасовку, в результате которой двое заключённых погибли, ещё четверо были ранены. После этого беспорядки перешли на улицы.
ТАСС / EPA / Gabriela Perez