Полицейский участок в Мексике подвергся атаке, убито восемь человек

Вооружённые люди атаковали полицейский участок в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Восемь нападавших были ликвидированы в перестрелке, ранены трое стражей порядка, сообщает газета Milenio.

По подозрению в нападении сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх человек. Издание отмечает, что сведения о мотивах атаки на участок не обнародованы. Не установлено также, какая из орудующих в регионе ОПГ несёт ответственность за инцидент.