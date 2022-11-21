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21 ноября, 01:35

Полицейский участок в Мексике подвергся атаке, убито восемь человек

Вооружённые люди атаковали полицейский участок в штате Гуанахуато в центральной части Мексики. Восемь нападавших были ликвидированы в перестрелке, ранены трое стражей порядка, сообщает газета Milenio.

По подозрению в нападении сотрудники правоохранительных органов задержали четырёх человек. Издание отмечает, что сведения о мотивах атаки на участок не обнародованы. Не установлено также, какая из орудующих в регионе ОПГ несёт ответственность за инцидент.

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Ранее сообщалось, что столкновение членов двух картелей в мексиканской тюрьме переросло в бунты и беспорядки на улицах города Сьюдад-Хуарес. Охрана исправительного учреждения жёстко подавила потасовку, в результате которой двое заключённых погибли, ещё четверо были ранены. После этого беспорядки перешли на улицы.

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ТАСС / EPA / Gabriela Perez

Дмитрий Алексиевич

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