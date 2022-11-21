На ЧМ по футболу Катар запретил еврейские молитвы и кошерную еду

Организаторы чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, несмотря на обещания, не позволят верующим еврейским болельщикам готовить кошерную еду и молиться. Об этом сообщает газета The Jerusalem Post со ссылкой на представителей ряда еврейских организаций.

"Нам обещали, что разрешат создать молитвенные помещения, чтобы религиозные евреи, приехавшие посмотреть на матчи, имели место для молитвы. Недавно нам сообщили, что они (катарские организаторы. — Прим. Лайфа) запретили молитвенные места для евреев, потому что не могут обеспечить их безопасность", — пожаловался один из собеседников.

Также, по данным издания, Катар не выполнил обещание обеспечить евреям возможность приготовления во время чемпионата кошерной пищи. На фоне этих запретов группа состоятельных американских евреев уже отменила планы посетить Доху из-за беспокойства за свою безопасность и проблем с нехваткой кошерной еды.