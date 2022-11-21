Турция осуществила новую атаку сирийского города Кобани на севере Сирии

Курдское агентство Firat News Agency сообщило о новых ударах Турции по городу Кобани в провинции Алеппо в Сирии. Атаке подверглась западная часть города.

Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК). После представитель курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами заявил, что Анкара подвергла атаке приграничный город Кобани на севере Сирии, он находится под контролем SDF.