Турция осуществила новую атаку сирийского города Кобани на севере Сирии
Курдское агентство Firat News Agency сообщило о новых ударах Турции по городу Кобани в провинции Алеппо в Сирии. Атаке подверглась западная часть города.
Накануне уже сообщалось, что Турция нанесла удары с истребителей F-16 и беспилотников по четырём регионам в Сирии: Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик, а также по иракскому Шенгалу. По информации телеканала A Haber, операция стала ответом страны на произошедший в Стамбуле теракт, к которому причастна, по мнению следствия, Рабочая партия Курдистана.
Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК). После представитель курдских "Сирийских демократических сил" (SDF) Фархад Шами заявил, что Анкара подвергла атаке приграничный город Кобани на севере Сирии, он находится под контролем SDF.
Напомним, в результате теракта в Стамбуле шесть человек погибли, более 80 ранены (в том числе трое россиян). В причастности к теракту подозревается женщина, которая оставила на улице сумку, начинённую взрывчаткой. Предполагаемая террористка была задержана, она оказалась гражданкой Сирии, связанной с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК).