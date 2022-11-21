Наёмник сообщил о гибели рекрутёров боевиков на Украине
В зоне проведения российской военной спецоперации погиб основатель Украинского интернационального легиона француз Гастон Бессон. Об этом в комментариях в его социальных сетях сообщили сослуживцы и знакомые.
"Покойся с миром, Гастон", — написал, в частности, наёмник Дэйв Даксбери.
По словам сослуживца, ему не известны обстоятельства гибели Бессона, так как сам он недавно покинул зону боевых действий на неделю.
Накануне сообщалось, что российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении.
ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth