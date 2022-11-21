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21 ноября, 00:18

Наёмник сообщил о гибели рекрутёров боевиков на Украине

В зоне проведения российской военной спецоперации погиб основатель Украинского интернационального легиона француз Гастон Бессон. Об этом в комментариях в его социальных сетях сообщили сослуживцы и знакомые.

"Покойся с миром, Гастон", написал, в частности, наёмник Дэйв Даксбери.

По словам сослуживца, ему не известны обстоятельства гибели Бессона, так как сам он недавно покинул зону боевых действий на неделю.

Спецназовец ГРУ рассказал о страхе иностранных наёмников перед российскими военными

Спецназовец ГРУ рассказал о страхе иностранных наёмников перед российскими военными

Накануне сообщалось, что российские военнослужащие в ходе выполнения задач спецоперации уничтожили более 60 украинских бойцов ВСУ и иностранных наёмников на Купянском направлении.

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ТАСС / АР / Kirsty Wigglesworth

Юлия Коновалова

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