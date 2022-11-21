Названо единственное условие для снижения цен на новые авто

Главный редактор журнала "За рулём" Максим Кадаков рассказал, что нужно для того, чтобы в России серьёзно подешевели новые машины. Это может произойти только в одном случае — при условии насыщения отечественного рынка этим товаром.

В интервью радио Sputnik Кадаков заметил, что для удовлетворения спроса в стране не хватает примерно миллиона новых автомобилей. Если это количество машин появится на рынке к уже продающимся, то их стоимость может существенно упасть, полагает он.

"Главный и единственный фактор, который может привести к снижению цен на автомобили в России, — это насыщение рынка. В прошлом году россияне купили 1 670 000 новых легковых автомобилей — это наша планка. В этом году мы в лучшем случае выйдем на 800 тысяч. Дефицит новых автомобилей у нас составляет миллион штук. Рынок не насыщен. До тех пор, пока не произойдёт насыщение, цены по-серьёзному не сбросят", — такой расклад дал Кадаков.

Он считает, что, если удовлетворение спроса потребителей будет неравномерным, общего снижения цен ждать не стоит. Таким образом, если в продажу попадёт достаточное количество машин определённой марки, к уменьшению стоимости авто других марок это не приведёт.

"Если автомобильный рынок России будет перенасыщен отечественными автомобилями, то да, цены на них могут "присесть". Но падать они будут именно на те машины, которые есть. Условно, если будет много машин Lada, то Hyundai или Mercedes, которых на рынке всё меньше, от этого дешевле не станут", — констатировал Кадаков.