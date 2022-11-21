Эксперт Лебединская: С 1 декабря вырастут тарифы на воду, газ и свет
С 1 декабря в России будет произведён перерасчёт тарифов ЖКХ, но это коснётся всех видов услуг. Об этом сообщила доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Ольга Лебединская. В первую очередь увеличится цена на горячую и холодную воду, тепло, газ, электроэнергию и твёрдые коммунальные отходы, при этом рост цены не должен быть более 9%, сказала эксперт.
"Но плата за содержание и ремонт жилья, за капремонт, за радиоточку в этом списке отсутствует, и, соответственно, установление предельных тарифов на них не распространяется", — пояснила Лебединская в интервью агентству "Прайм".
Экономист напомнила о сохранении льгот на оплату услуг ЖКХ, которые могут получить одиноко проживающие и семьи со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, если платежи за ЖКХ превышают установленную долю от их совокупного дохода.
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Как рассказывал Лайф, Минэкономразвития объявило об очередном повышении коммунальных тарифов, указав предел роста в 9%. Но в некоторых случаях эта планка будет выше.
ТАСС / Замир Усманов