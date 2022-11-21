Американский генерал потребовал догнать Россию в области гиперзвука
Вице-адмирал Вулф заявил, что США спешат при внедрении технологии гиперзвука
Соединённым Штатам необходимо срочно догнать Россию в разработке технологии гиперзвукового оружия. Такое мнение в беседе с CNN высказал вице-адмирал США Джонни Вулф.
"Раньше у нас не было локомотива для разработки этой технологии и внедрения её в системы вооружения. Не было нужды. Сейчас она есть, и мы ощущаем срочную необходимость наверстать упущенное", — сказал военный.
Чтобы внедрить эту технологию, Пентагон, по словам Вулфа, стремится увеличить темпы испытаний и исследований.
В этой же публикации приводится точка зрения директора проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований Тома Карако. Он утверждает, что США обозначили своим приоритетом "догнать" Россию и Китай. Специалист подчеркнул, что Вашингтон делает это не только потому, что существуют российские гиперзвуковые ракеты.
"Мы делаем это для особых военных нужд", — сказал Карако.
Ранее командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил об успешных испытаниях стратегического ракетного комплекса шахтного базирования РС-28 "Сармат". Кроме того, на государственном испытательном космодроме Плесецк состоялись учебные пуски подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК) "Ярс".
VK / Минобороны России