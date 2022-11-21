Боррель призвал строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход России
Евросоюз приветствует расширение сотрудничества со странами Средней Азии, такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что этому могут поспособствовать транспортные коридоры, которые следует обустраивать в обход России.
"Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России", — сказал Боррель, слова которого приводит РИА "Новости".
Своё заявление дипломат сделал по возвращении из поездки по Центральной Азии. Боррель пояснил, что подразумевает Транскаспийский транспортный маршрут, процесс развития которого он обсуждал с властями Казахстана. В регионе, по его словам, в Евросоюзе видят подходящего партнёра.
Так, в ряде стран проводятся различные реформы, и в ЕС есть заинтересованность в том, чтобы воспользоваться данными переменами, сказал глава дипломатии.
Ранее Боррель заявил, что Евросоюз возместит возможный ущерб третьим странам, если он появится из-за санкций против России. По его словам, необходимо тщательно измерить последствия санкций. Дипломат считает, что они не должны влиять на логистические факторы.
ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH