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21 ноября, 02:11

Боррель призвал строить транспортные коридоры в Среднюю Азию в обход России

Евросоюз приветствует расширение сотрудничества со странами Средней Азии, такое заявление сделал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Он отметил, что этому могут поспособствовать транспортные коридоры, которые следует обустраивать в обход России.

"Мы должны углублять связи с регионом, задействовать его огромный потенциал, который представлен в энергетических поставках, поставках критически важного сырья и новых транспортных коридорах, которые не зависят от России", — сказал Боррель, слова которого приводит РИА "Новости".

Своё заявление дипломат сделал по возвращении из поездки по Центральной Азии. Боррель пояснил, что подразумевает Транскаспийский транспортный маршрут, процесс развития которого он обсуждал с властями Казахстана. В регионе, по его словам, в Евросоюзе видят подходящего партнёра.

Так, в ряде стран проводятся различные реформы, и в ЕС есть заинтересованность в том, чтобы воспользоваться данными переменами, сказал глава дипломатии.

Боррель заявил, что Евросоюз пока не обсуждает новые санкции против России

Боррель заявил, что Евросоюз пока не обсуждает новые санкции против России

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз возместит возможный ущерб третьим странам, если он появится из-за санкций против России. По его словам, необходимо тщательно измерить последствия санкций. Дипломат считает, что они не должны влиять на логистические факторы.

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ТАСС / EPA / ABEDIN TAHERKENAREH

Дмитрий Алексиевич

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