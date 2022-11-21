Поляки требуют от украинцев извинений за Волынскую резню

Отказ Киева взять ответственность за Волынскую резню возмутителен, это особенно неприемлемо на фоне оказанной украинцам военной помощи. Такое заявление политолога Лешека Сыкульского приводит Gazeta Wyborcza.

"Как так получается, что Украина по сей день не только не извинилась за Волынскую резню и последние 30 лет препятствует эксгумации жертв этого геноцида?" — задался вопросом эксперт.

Он раскритиковал также слова пресс-секретаря МИД Польши Лукаша Ясина, назвавшего страну "слугой украинского народа". Кроме того, Сыкульски отметил, что Польша передала Украине более 300 танков, при том, что в стране нет им эквивалентной замены. Сейчас Польша выступает главным спонсором Киева, однако целесообразно ли для страны вступать в конфликт с Россией, поинтересовался автор публикации.