Германия пожаловалась на бреши в ПВО после инцидента с украинской ракетой

Ситуация с падением в Польше украинской ракеты обнажила бреши в системе противовоздушной обороны в Европе. Такое мнение в интервью немецкой газете Rheinische Post высказала глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

"Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши", — посетовала министр.

Бундесвер, по словам Ламбрехт, после экономии последних десятилетий испытывает серьёзные проблемы.

Глава Минобороны сообщила также, что Берлин предложил Варшаве для защиты неба истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.