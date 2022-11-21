Германия пожаловалась на бреши в ПВО после инцидента с украинской ракетой
Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Инцидент с ракетой в Польше обнажил бреши в европейской ПВО
Ситуация с падением в Польше украинской ракеты обнажила бреши в системе противовоздушной обороны в Европе. Такое мнение в интервью немецкой газете Rheinische Post высказала глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.
"Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши", — посетовала министр.
Бундесвер, по словам Ламбрехт, после экономии последних десятилетий испытывает серьёзные проблемы.
Глава Минобороны сообщила также, что Берлин предложил Варшаве для защиты неба истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.
Ранее польская Gazeta Wyborcza с помощью карты объяснила, каким образом украинская ракета попала в Пшеводув. По версии издания, российская ракета летела в направлении Добротворской ТЭС, расположенной в Каменка-Бугском районе Львовской области. Во Львове сработала система ПВО, но ракета промахнулась и упала на территорию Польши.