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21 ноября, 02:30

Германия пожаловалась на бреши в ПВО после инцидента с украинской ракетой

Глава Минобороны ФРГ Ламбрехт: Инцидент с ракетой в Польше обнажил бреши в европейской ПВО

Ситуация с падением в Польше украинской ракеты обнажила бреши в системе противовоздушной обороны в Европе. Такое мнение в интервью немецкой газете Rheinische Post высказала глава Минобороны Германии Кристина Ламбрехт.

"Мы должны стать лучше во всех областях. В частности, в области противовоздушной обороны. В Европе есть бреши", — посетовала министр.

Бундесвер, по словам Ламбрехт, после экономии последних десятилетий испытывает серьёзные проблемы.

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Глава Минобороны сообщила также, что Берлин предложил Варшаве для защиты неба истребители Eurofighter и системы ПВО Patriot.

Ранее польская Gazeta Wyborcza с помощью карты объяснила, каким образом украинская ракета попала в Пшеводув. По версии издания, российская ракета летела в направлении Добротворской ТЭС, расположенной в Каменка-Бугском районе Львовской области. Во Львове сработала система ПВО, но ракета промахнулась и упала на территорию Польши.

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Дмитрий Алексиевич

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