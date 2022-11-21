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21 ноября, 03:37

"Приходится копаться в запасах глубже": Запад обеспокоен истощением вооружений из-за поставок Киеву

WP: США и ЕС столкнулись с проблемой истощения запасов оружия для отправки на Украину

У США и Европы начались определённые трудности в связи с истощением запасов оружия для отправки на Украину. Об этом со ссылкой на представителя страны – члена НАТО сообщает Washington Post.

"Запад попал в сложную ситуацию, многие вооружения уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах", — описал ситуацию источник.

Решение проблемы собеседник газеты видит в "долгосрочных и стратегических действиях". Это тем более важно, поскольку Россия, по его словам, обладает большими запасами военной техники и вооружений.

"Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены", — пожаловался источник журналистам.

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Дмитрий Алексиевич

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