"Приходится копаться в запасах глубже": Запад обеспокоен истощением вооружений из-за поставок Киеву

У США и Европы начались определённые трудности в связи с истощением запасов оружия для отправки на Украину. Об этом со ссылкой на представителя страны – члена НАТО сообщает Washington Post.

"Запад попал в сложную ситуацию, многие вооружения уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах", — описал ситуацию источник.

Решение проблемы собеседник газеты видит в "долгосрочных и стратегических действиях". Это тем более важно, поскольку Россия, по его словам, обладает большими запасами военной техники и вооружений.

"Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены", — пожаловался источник журналистам.