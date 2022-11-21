"Приходится копаться в запасах глубже": Запад обеспокоен истощением вооружений из-за поставок Киеву
WP: США и ЕС столкнулись с проблемой истощения запасов оружия для отправки на Украину
У США и Европы начались определённые трудности в связи с истощением запасов оружия для отправки на Украину. Об этом со ссылкой на представителя страны – члена НАТО сообщает Washington Post.
"Запад попал в сложную ситуацию, многие вооружения уже переданы. Западным странам приходится копаться глубже в своих запасах", — описал ситуацию источник.
Решение проблемы собеседник газеты видит в "долгосрочных и стратегических действиях". Это тем более важно, поскольку Россия, по его словам, обладает большими запасами военной техники и вооружений.
"Российские заводы по производству артиллерийских снарядов работают в две и в три смены", — пожаловался источник журналистам.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев фразой "Не надейтесь" ответил на слухи о том, что у России якобы закончилось вооружение. Он подчеркнул, что выпуск военной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов.