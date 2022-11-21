Назван способ обрести пассивный доход и расслабиться

Пассивный доход предполагает не только умение зарабатывать и инвестировать, но также и умение экономить. О способах получения пассивного дохода рассказала кандидат экономических наук и заместитель директора Института финансовой грамотности Финансового университета при Правительстве России Валерия Минчичова.

Специалист отметила, что не стоит платить за то, что можно получить бесплатно, — например, предпочтительнее пользоваться банковской картой, у которой нет ежемесячной платы за обслуживание. Также счета лучше оплачивать наличными без комиссии, возможно, для этого придётся посетить несколько банков.

"Не забывайте о возможностях сэкономить на налогах. Мы все платим НДФЛ с определённой базы. Но можно получать вычеты — на детей, на образование, на лечение, на спорт", — посоветовала Минчичова в интервью агентству "Прайм".

Кроме того, экономист советует контролировать расходы с помощью метода четырёх конвертов: вычесть из зарплаты обязательные расходы и распределить оставшуюся сумму на четыре конверта по количеству недель. Минчичова также советует добавить пятый конверт для сэкономленных средств.