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Регион
Опубликовано 21 ноября 2022, 10:54

В Госдуме обещали рассмотреть закон о выходном дне 31 декабря

Светлана Бессараб: Госдума может скоро рассмотреть законопроект о выходном 31 декабря

Госдума в скором времени может рассмотреть законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днём. Об этом рассказала член Комитета по соцполитике Светлана Бессараб.

"Думаю, что в скором времени мы это рассмотрим", цитирует парламентария РИА "Новости".

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А ранее Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2023 году. Так, новогодние каникулы россиян продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. При этом разговоры о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, ведутся уже давно. Например, не так давно депутат Ярослав Нилов предлагал закрепить этот день в Трудовом кодексе как официальный выходной.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Александра Вишнякова
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