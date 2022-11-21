В Госдуме обещали рассмотреть закон о выходном дне 31 декабря

Госдума в скором времени может рассмотреть законопроект о том, чтобы сделать 31 декабря выходным днём. Об этом рассказала член Комитета по соцполитике Светлана Бессараб.

А ранее Правительство РФ утвердило календарь праздничных дней в 2023 году. Так, новогодние каникулы россиян продлятся с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023-го. При этом разговоры о том, чтобы сделать 31 декабря выходным на постоянной основе, ведутся уже давно. Например, не так давно депутат Ярослав Нилов предлагал закрепить этот день в Трудовом кодексе как официальный выходной.