"Сердца стучат в такт": Спортсмен рассказал о пользе городских марафонов

Участие в городских забегах не требует больших финансовых вложений, приносит заряд позитива и новые знакомства. Об этом Лайфу рассказал эксперт в циклических видах спорта, топ-марафонец по плаванию Антон Лосев.

Спортсмен отметил, что в последнее десятилетие в России растёт особая популярность марафонских забегов. Причём в бег приходят не только профессионалы, но и люди, далёкие от спорта.

"Одна из причин, почему беговые марафоны, так же как и веломарафоны, популярны во всём мире, — это комьюнити, сообщество единомышленников, которые настроены позитивно, полны энергии и драйва. Согласитесь, находясь среди таких людей, самим захочется распробовать их секрет определённого сумасшествия — в хорошем смысле слова", — отметил эксперт.

Он добавил, что участников таких марафонов заряжает чувство единения, когда на старте играет громкая музыка, а "сердца стучат в такт". Большую роль играет и тяга к достижению цели, достижению личного рекорда. Специалист считает, что большинство участников забегов вдохновляют близких на участие в марафонах, а кто-то в дальнейшем осваивает плавание на открытой воде и лыжные гонки.

"Начать бегать проще всего, на это не надо много финансовых расходов, и освоить базовую технику бега проще, чем играть в хоккей. Это также привлекает сотни и тысячи новых участников здорового движения бегунов. Главное здесь — придерживаться принципа медленного бега и научиться бегать технично, чтобы не получить травмы", — указал Лосев.