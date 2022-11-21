Бывшее подразделение KFC в России теперь называется "Юнирест"
Российская дочерняя компания американской YUM! Restaurants, владеющая брендом ресторанов KFC, сменила название перед продажей. Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Теперь ООО "ЯМ! Ресторантс интернэшнл Раша Си Ай Эс" называется "Юнирест".
Напомним, что в октябре владеющая KFC американская компания Yum! Brands продала 70 ресторанов сети ижевской франчайзинговой компании "Смарт сервис". К открытию они готовятся под брендом Rostic's. Договор купли-продажи включает в себя также права на мастер-франшизу и систему управления.
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