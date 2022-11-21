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21 ноября, 07:26

В Совфеде объяснили, почему у Киева нет шансов захватить Крым

Сенатор Бондарев: У Украины нет военной силы и ресурсов для наступления на Крым

Амбициозные планы Киева "вернуть Крым" разрушатся о реальность, поскольку у Незалежной нет ни ресурсов, ни поддержки граждан полуострова для осуществления подобной авантюры. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя заявление замминистра обороны Украины Владимира Гаврилова и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"У Украины нет ни ресурсов, ни военной силы, ни поддержки крымчан для обещанного наступления на полуостров. Запад тоже не приложит реальных усилий к тому, чтобы помочь Украине в этой авантюре. Поэтому дальше уровня "анонса" киевские власти не пойдут", — написал Бондарев в телеграм-канале.

По мнению сенатора, громкими заявлениями власти Украины пытаются убедить жителей страны в грядущей победе, поднять моральный дух военнослужащих, а также "пустить пыль в глаза" западным партнёрам, выманив у них ещё больше помощи.

"Вернула Крым Россия весной 2014 года, так как это наша исконная территория и её жители сами пожелали быть вместе с нашей страной. Крым навсегда с Россией", — подчеркнул Бондарев.

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На заявление Киева ранее ответил и зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, напомнив, что когда-то и Киев был столицей Древней Руси, являлся малороссийским городом в составе Российской империи, а затем — столицей республики в составе СССР.

Обложка ©

Unsplash

Максим Плетнёв

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