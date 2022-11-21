Под Волгоградом случайно выстрелившее ружьё убило 16-летнего подростка

В Волгоградской области 16-летний подросток погиб из-за самопроизвольного выстрела ружья, которое лежало между сиденьями автомобиля. Об этом сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Парня с огнестрельным ранением грудной клетки доставили в городскую больницу в городе Волжском 19 ноября. Спустя некоторое время врачи задокументировали его смерть.

Предварительно, трагедия произошла недалеко от посёлка Звёздный. Дядя мальчика, сидя в автомобиле, выстрелил из охотничьего ружья в фазана, после чего положил оружие между сиденьями. Тогда-то и случился самопроизвольный выстрел, а пуля попала в подростка. Издание пишет о возбуждённом уголовном деле, однако официально Следственный комитет об этом не сообщал.