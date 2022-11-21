КамАЗ насмерть задавил 10-летнюю девочку на юго-западе Москвы
На юго-западе Москвы КамАЗ наехал на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
КамАЗ наехал на ребёнка в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
Трагедия произошла на улице Родниковой. По данным ведомства, ребёнок погиб на месте. Другие подробности ДТП не приводятся. Полиция по факту происшествия организовала проверку.
Ранее Лайф сообщал, что в муниципалитете Рио-Браво на северо-востоке Мексики пенсионер за рулём автомобиля наехал на толпу людей. В результате ДТП пострадало не менее 22 человек.
Обложка ©
Telegram / Прокуратура Москвы