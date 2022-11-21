КамАЗ насмерть задавил 10-летнюю девочку на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы КамАЗ наехал на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

КамАЗ наехал на ребёнка в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Трагедия произошла на улице Родниковой. По данным ведомства, ребёнок погиб на месте. Другие подробности ДТП не приводятся. Полиция по факту происшествия организовала проверку.