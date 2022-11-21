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21 ноября, 06:26

КамАЗ насмерть задавил 10-летнюю девочку на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы КамАЗ наехал на 10-летнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

КамАЗ наехал на ребёнка в Москве. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

Трагедия произошла на улице Родниковой. По данным ведомства, ребёнок погиб на месте. Другие подробности ДТП не приводятся. Полиция по факту происшествия организовала проверку.

В Петербурге водитель переехал второклассника, перебегавшего дорогу

В Петербурге водитель переехал второклассника, перебегавшего дорогу

Ранее Лайф сообщал, что в муниципалитете Рио-Браво на северо-востоке Мексики пенсионер за рулём автомобиля наехал на толпу людей. В результате ДТП пострадало не менее 22 человек.

Обложка ©

Telegram / Прокуратура Москвы

Максим Плетнёв

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