ЦИК Казахстана сообщила о победе Токаева на президентских выборах

Согласно предварительным результатам, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров.

"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей", — сказал он на брифинге, уточнив, что данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.