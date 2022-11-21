ЦИК Казахстана сообщила о победе Токаева на президентских выборах
ЦИК Казахстана: Токаев одерживает победу на выборах президента с 81,31% голосов
Согласно предварительным результатам, действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах главы государства с 81,31% голосов. Об этом заявил председатель ЦИК республики Нурлан Абдиров.
"Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей", — сказал он на брифинге, уточнив, что данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.
Вторым по итогам выборов стал кандидат от партии "Ауыл" Жигули Дайрабаев, набравший 3,42% голосов. Его кандидатуру выбрал 271 641 избиратель. Общий показатель явки на выборах в воскресенье составил 69,44%, добавил Абдиров.
Выборы президента Казахстана прошли в воскресенье, 20 ноября. Бывший глава республики Нурсултан Назарбаев первым поздравил Токаева и назвал его победу убедительной. После объявления результатов экзитполов Токаев заявил о необходимости кардинальных изменений в экономике страны.
Twitter / Qasym-Jomart Toqayev