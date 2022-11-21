США предрекли провал из-за одновременной борьбы с Россией и Китаем

Попытка Вашингтона состязаться одновременно с Москвой и Пекином приведёт США к провалу. Об этом в статье для Foreign Affairs написал аналитик Ричард Фонтэйн.

"Стремление противостоять российскому и китайскому влиянию, даже работая с союзниками и предпринимая шаги для усиления американской мощи, обречено на провал", — считает он.

Кроме того, Фонтэйн уверен, что такое желание приведёт к истощению и подорвёт способность Вашингтона решать наиболее важные вопросы. Это и есть "стратегическая головоломка", которую необходимо решить Соединённым Штатам. И для ответа, уверен аналитик, Вашингтону нужно более тонко расставлять внешнеполитические приоритеты, ведь он неспособен противостоять России и Китаю "в каждом регионе мира и по широкому спектру вопросов".