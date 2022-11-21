Под Красноярском перевернулся автобус с людьми

Под Богучанами на севере Красноярского края перевернулся автобус ПАЗ. В результате ДТП девять человек госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве рассказали, что ПАЗ следовал из Таёжного в Богучаны и перевернулся. В автобусе находилось 35 взрослых человек. Погибших нет, пострадавшие доставлены в райбольницу на осмотр.