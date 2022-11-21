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21 ноября, 04:39

Под Красноярском перевернулся автобус с людьми

МЧС: В Красноярском крае перевернулся автобус, девять человек госпитализированы

Под Богучанами на севере Красноярского края перевернулся автобус ПАЗ. В результате ДТП девять человек госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.

В ведомстве рассказали, что ПАЗ следовал из Таёжного в Богучаны и перевернулся. В автобусе находилось 35 взрослых человек. Погибших нет, пострадавшие доставлены в райбольницу на осмотр.

Прозевал знаки: Набитый людьми автобус улетел с трассы в Иркутской области

Прозевал знаки: Набитый людьми автобус улетел с трассы в Иркутской области

Ранее стало известно, что пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург, перевернулся в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, пострадало 24 человека.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Дмитрий Алексиевич

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