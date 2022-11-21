Под Красноярском перевернулся автобус с людьми
МЧС: В Красноярском крае перевернулся автобус, девять человек госпитализированы
Под Богучанами на севере Красноярского края перевернулся автобус ПАЗ. В результате ДТП девять человек госпитализированы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный главк МЧС.
В ведомстве рассказали, что ПАЗ следовал из Таёжного в Богучаны и перевернулся. В автобусе находилось 35 взрослых человек. Погибших нет, пострадавшие доставлены в райбольницу на осмотр.
Ранее стало известно, что пассажирский автобус, следовавший из Казахстана в Екатеринбург, перевернулся в Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона, пострадало 24 человека.
ТАСС / Сергей Мальгавко