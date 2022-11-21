Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали состязательными выборы президента в Казахстане
Международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ назвали состязательными внеочередные выборы президента Казахстана. Об этом сообщается в итоговом заключении ассамблеи.
Наблюдатели от ПА ОДКБ отметили, что подготовка и проведение выборов были организованы в полном соответствии с законодательством и международными стандартами.
"Члены группы не выявили жалоб на качество подготовки списков граждан, обладающих избирательным правом, процедуру выдачи бюллетеней, а также порядок голосования", — подчеркнули наблюдатели в своём отчёте.
Они указали также на высокий уровень обеспечения общественного порядка при проведении голосования.
Выборы президента Казахстана прошли накануне в воскресенье, 20 ноября. Международный институт региональных исследований "Открытое общество" опубликовал данные экзитполов, согласно которым действующий глава государства Касым-Жомарт Токаев лидирует на выборах, набрав 82,45% голосов избирателей. Бывший президент Нурсултан Назарбаев назвал победу Токаева убедительной и первым поздравил его.
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