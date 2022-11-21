Наблюдатели от ПА ОДКБ назвали состязательными выборы президента в Казахстане

Международные наблюдатели от Парламентской ассамблеи (ПА) ОДКБ назвали состязательными внеочередные выборы президента Казахстана. Об этом сообщается в итоговом заключении ассамблеи.

Наблюдатели от ПА ОДКБ отметили, что подготовка и проведение выборов были организованы в полном соответствии с законодательством и международными стандартами.

"Члены группы не выявили жалоб на качество подготовки списков граждан, обладающих избирательным правом, процедуру выдачи бюллетеней, а также порядок голосования", — подчеркнули наблюдатели в своём отчёте.