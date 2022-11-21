Должник прикинулся мёртвым, но выдал себя в гробу

В индонезийской провинции Южная Джакарта местный житель из-за накопившихся долгов попытался притвориться мёртвым и попался из-за видео, на котором он шевелится в собственном гробу. Об этом пишет Coconuts.

Как сообщает издание, набравший займов 40-летний мужчина и его жена купили гроб и оплатили услуги водителя автомобиля скорой помощи, чтобы разыграть смерть мужчины-должника. Они объяснили водителю, что им нужно забрать тело умершего родственника в округе Ранкабунгур.

По данным газеты, по пути к дому родственника пара попросила водителя остановиться в зоне отдыха на шоссе. После отдыха мужчина не вернулся в автомобиль. Позже оказалось, что он переоделся в заготовленный заранее костюм и лёг в гроб. Затем машина скорой помощи продолжила путь, но вместо дома родственника направилась в больницу города Богор. Предположительно, там пара планировала зарегистрировать смерть индонезийца.

В больнице очевидцам удалось снять на видео, как мужчина шевелится в гробу. Как выяснилось, мужчина в гробу потерял сознание, а после пришёл в себя. Видеозапись быстро разошлась по Сети, а после этого случившимся заинтересовалась полиция. Сотрудники правоохранительных органов начали расследование и выяснили, что мужчина пытался инсценировать смерть из-за долгов. По индонезийскому законодательству обман властей карается лишением свободы на срок до года.