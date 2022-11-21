Белгородский губернатор продлил жёлтый уровень террористической опасности

В Белгородской области до 6 декабря продлён жёлтый уровень террористической опасности, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

На всей территории региона жёлтый уровень действует с 11 апреля.

"Жёлтый уровень террористической опасности продлён ещё на две недели. И действует на территории Белгородской области до 6 декабря", — написал Гладков в своём канале в мессенджере Telegram.