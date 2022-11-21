Белгородский губернатор продлил жёлтый уровень террористической опасности
Жёлтый уровень террористической опасности в Белгородской области продлён до 6 декабря
В Белгородской области до 6 декабря продлён жёлтый уровень террористической опасности, об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
На всей территории региона жёлтый уровень действует с 11 апреля.
"Жёлтый уровень террористической опасности продлён ещё на две недели. И действует на территории Белгородской области до 6 декабря", — написал Гладков в своём канале в мессенджере Telegram.
Напомним, 18 сентября Гладков сообщал, что в результате обстрела города Валуйки со стороны ВСУ различные разрушения есть в 72 жилых домах. По его словам, эти последствия оказались самыми тяжёлыми после удара по Белгороду в июле.
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