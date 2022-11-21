Киеву назвали новое условие для получения американской помощи

США должны поставить условие Украине, что Вашингтон будет помогать Киеву только при согласии на проведение переговоров с Россией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц.

"Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. <...> Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта", — отметил Флейтц в интервью Newsmax.

Эксперт пожаловался, что помощь Украине истощает критически важные военные запасы в Штатах. По этой причине американские власти должны тщательнее контролировать, как Киев расходует выделяемые средства.