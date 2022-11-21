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21 ноября, 04:59
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Киеву назвали новое условие для получения американской помощи

Экс-аналитик ЦРУ Флейтц призвал Киев согласиться на переговоры, чтобы получать помощь США

США должны поставить условие Украине, что Вашингтон будет помогать Киеву только при согласии на проведение переговоров с Россией. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Фред Флейтц.

"Мы должны потребовать, чтобы Украина участвовала в мирных переговорах. <...> Необходим своего рода постоянный процесс, который поспособствует завершению этого конфликта", — отметил Флейтц в интервью Newsmax.

Эксперт пожаловался, что помощь Украине истощает критически важные военные запасы в Штатах. По этой причине американские власти должны тщательнее контролировать, как Киев расходует выделяемые средства.

"Приходится копаться в запасах глубже": Запад обеспокоен истощением вооружений из-за поставок Киеву

"Приходится копаться в запасах глубже": Запад обеспокоен истощением вооружений из-за поставок Киеву

Ранее Госдеп сообщил, что с момента начала специальной военной операции США поставили на Украину 236 артиллерийских систем. Общая сумма поставленных Киеву вооружений от США достигла $21,5 миллиарда, всего же было направлено более 88 тысяч тонн вооружений и военной техники.

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ТАСС / Zuma

Юлия Коновалова

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