Япония планирует выделить помощь 19 странам, не осуждающим Россию

Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать безвозмездную помощь 19 странам, которые не поддерживают осуждение России в ООН и таким образом занимают противоположную Токио позицию. Об этом сообщает телеканал NHK.

По данным телеканала, речь идёт об официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).

"Cредства выделят Лаосу на сумму 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов), Вьетнаму — 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов), Ирану — 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) и другим странам на общую сумму 12,8 миллиардов иен (91 миллион иен)", — отмечается в публикации.

Минфин заявил, что эти расходы необходимо пересмотреть и использовать их "стратегически" с целью расширения влияния Японии. В свою очередь Министерство иностранных дел отметило, что получателями этих средств являются неправительственные организации. Решение о помощи этим странам Токио принял, "исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи", подытожило МИД Японии.