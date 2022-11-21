Япония планирует выделить помощь 19 странам, не осуждающим Россию
Японский Минфин узнал, что Токио поможет выступившим против осуждения России странам
Министерство финансов Японии узнало о решении властей оказать безвозмездную помощь 19 странам, которые не поддерживают осуждение России в ООН и таким образом занимают противоположную Токио позицию. Об этом сообщает телеканал NHK.
По данным телеканала, речь идёт об официальной правительственной помощи в целях развития (Official development assistance, ODA).
"Cредства выделят Лаосу на сумму 2,9 миллиарда иен (20 миллионов долларов), Вьетнаму — 1,7 миллиарда иен (12 миллионов долларов), Ирану — 1,6 миллиарда иен (11 миллионов долларов) и другим странам на общую сумму 12,8 миллиардов иен (91 миллион иен)", — отмечается в публикации.
Минфин заявил, что эти расходы необходимо пересмотреть и использовать их "стратегически" с целью расширения влияния Японии. В свою очередь Министерство иностранных дел отметило, что получателями этих средств являются неправительственные организации. Решение о помощи этим странам Токио принял, "исходя из дипломатического значения и развития гуманитарной помощи", подытожило МИД Японии.
Ранее член Палаты советников и лидер парламентской партии "Возрождение Японии" Мунэо Судзуки заявил, что Президент Украины Владимир Зеленский оказал Японии "медвежью услугу", признав Южные Курилы "оккупированной" территорией. Политик напомнил, что российский контроль над указанными островами гарантируется Уставом ООН, Потсдамской декларацией и рядом других международных документов. Решать проблему Южных Курил, по его словам, нужно только на двусторонней основе.
ТАСС / АР / Hiro Komae