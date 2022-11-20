Бывший премьер Японии Мори: Зеленский заставил страдать многих украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский виноват в происходящем с жителями его страны из-за продолжающегося конфликта. Об этом заявил бывший премьер-министр Японии Ёсиро Мори на политическом собрании в Токио. Его слова цитирует Japan Times.

"Зеленский заставил страдать многих украинцев", — сказал Мори.

Бывший премьер также отрицательно высказался о работе японских СМИ, заявив, что их односторонние репортажи о конфликте на Украине создают у него впечатление, будто они "полагаются только на сообщения из Европы и Соединённых Штатов". Политик также прокомментировал политику действующего премьер-министра Японии, отметив, что Фумио Кисида однобоко следует за позицией Штатов.