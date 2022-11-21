Анкара перенесла операцию в Сирии из-за США, пишут СМИ
Yeni Şafak: Турция перенесла на день операцию в Сирии из-за расшифровки данных Вашингтоном
Анкара решила перенести воздушную операцию своих вооружённых сил на севере Сирии и Ирана на день раньше из-за того, что информация была расшифрована США. Об этом сообщает газета Yeni Şafak, ссылающаяся на источники.
"Согласно информации, полученной Yeni Safak, операция ранее была назначена на вечер воскресенья. Однако была перенесена на один день раньше, когда американские чиновники, которые были проинформированы об операции, заранее расшифровали её", — сказано в записи издания.
Крупномасштабной операции в Сирии не ожидалось, поскольку турецкие ВС несколько месяцев были сосредоточены на операции на севере Ирака, однако план, который "испортил всем игру", показал, что цели можно поражать одновременно в двух точках, добавляется в тексте газеты.
Ранее Министерство обороны Турции сообщило, что на севере Сирии и на севере Ирака проводит воздушную операцию против Рабочей партии Курдистана (РПК). Удары с истребителей F-16 и беспилотников были нанесены по четырём регионам в Сирии (Кобани, Телль-Рифат, Дербисия, Дерик), а также по иракскому Шенгалу.