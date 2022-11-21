Анкара перенесла операцию в Сирии из-за США, пишут СМИ

Анкара решила перенести воздушную операцию своих вооружённых сил на севере Сирии и Ирана на день раньше из-за того, что информация была расшифрована США. Об этом сообщает газета Yeni Şafak, ссылающаяся на источники.

"Согласно информации, полученной Yeni Safak, операция ранее была назначена на вечер воскресенья. Однако была перенесена на один день раньше, когда американские чиновники, которые были проинформированы об операции, заранее расшифровали её", — сказано в записи издания.