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21 ноября, 06:03

Сын Трампа высмеял помощь Украине от США мемом с Байденом и Зеленским

Старший сын Трампа высмеял Байдена из-за помощи Украине за счёт жителей США

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп – младший мемом высмеял желание Вашингтона помогать Украине. Картинкой, на которой изображены Владимир Зеленский и Джо Байден, Трамп-младший поделился в соцсетях.

"Где мои деньги, Джо?" — спрашивает на ней Зеленский, обращаясь к американскому коллеге.

"Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас", — отвечает ему Байден.

Мем про Зеленского и Байдена. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / donaldjtrumpjr

Мем про Зеленского и Байдена. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / donaldjtrumpjr

Киеву назвали новое условие для получения американской помощи

Киеву назвали новое условие для получения американской помощи

Джон Трамп уточнил, что это всего лишь пародия, при этом он не исключил, что такой диалог мог произойти и на самом деле.

Ранее Госдеп раскрыл объёмы поставленного на Украину оружия с начала СВО. Так, Киеву достались гаубицы, реактивные системы залпового огня, миномёты и снаряды, вертолёты, радары, катера и другое вооружение с различной техникой.

Обложка ©

Flickr / The White House

Артур Лапсаков

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