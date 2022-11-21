Сын Трампа высмеял помощь Украине от США мемом с Байденом и Зеленским
Старший сын Трампа высмеял Байдена из-за помощи Украине за счёт жителей США
Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп – младший мемом высмеял желание Вашингтона помогать Украине. Картинкой, на которой изображены Владимир Зеленский и Джо Байден, Трамп-младший поделился в соцсетях.
"Где мои деньги, Джо?" — спрашивает на ней Зеленский, обращаясь к американскому коллеге.
"Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас", — отвечает ему Байден.
Мем про Зеленского и Байдена. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / donaldjtrumpjr
Джон Трамп уточнил, что это всего лишь пародия, при этом он не исключил, что такой диалог мог произойти и на самом деле.
Ранее Госдеп раскрыл объёмы поставленного на Украину оружия с начала СВО. Так, Киеву достались гаубицы, реактивные системы залпового огня, миномёты и снаряды, вертолёты, радары, катера и другое вооружение с различной техникой.
Flickr / The White House