Сын Трампа высмеял помощь Украине от США мемом с Байденом и Зеленским

Старший сын экс-президента США Дональда Трампа Дональд Джон Трамп – младший мемом высмеял желание Вашингтона помогать Украине. Картинкой, на которой изображены Владимир Зеленский и Джо Байден, Трамп-младший поделился в соцсетях.

"Где мои деньги, Джо?" — спрашивает на ней Зеленский, обращаясь к американскому коллеге.

"Успокойся, мои 87 000 налоговых инспекторов собирают их прямо сейчас", — отвечает ему Байден.

Мем про Зеленского и Байдена. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / donaldjtrumpjr

Джон Трамп уточнил, что это всего лишь пародия, при этом он не исключил, что такой диалог мог произойти и на самом деле.