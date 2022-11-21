Малкин стал восьмым россиянином, сыгравшим 1000 матчей в НХЛ

Нападающий "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин стал восьмым россиянином, преодолевшим отметку в 1000 матчей в Национальной хоккейной лиге.

Юбилейной для него стала игра с "Чикаго" (5:3), в которой Малкин отметился заброшенной шайбой и стал первой звездой игрового дня. Всего за карьеру он набрал 1166 очков (452 гола и 714 передач).

Рекордсменом по количеству игр в НХЛ является Алексей Ковалёв, который сыграл в 1316 матчах. Вторым идёт Сергей Гончар (1301), а замыкает тройку Александр Овечкин (1294). Также в списке находятся Сергей Фёдоров (1248), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085) и Сергей Зубов (1068).