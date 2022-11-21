Число жертв при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до десяти

До десяти увеличилось число жертв обрушения многоквартирного дома на Сахалине, в котором взорвался газ. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"В результате взрыва погибло десять человек, среди них четыре ребёнка. Также два человека госпитализированы, ещё четверым медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.