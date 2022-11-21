Число жертв при взрыве газа в доме на Сахалине увеличилось до десяти
До десяти увеличилось число жертв обрушения многоквартирного дома на Сахалине, в котором взорвался газ. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.
"В результате взрыва погибло десять человек, среди них четыре ребёнка. Также два человека госпитализированы, ещё четверым медицинская помощь оказана амбулаторно", — сказал собеседник агентства.
По его словам, специалисты уже проверили несущие конструкции здания на предмет опасности нового обрушения. Работы на месте ЧП продолжаются.
Напомним, 19 ноября произошёл взрыв газа в жилом доме в посёлке Тымовское на Сахалине. Момент ЧП попал на видео, обрушились все пять этажей. В результате погибло девять человек, в том числе четыре ребёнка. Известно об одном госпитализированном пострадавшем. Возбуждено уголовное дело. Предварительно, взорвался 20-литровый газовый баллон, стоявший на балконе и подключённый к плите. Власти Сахалинской области пообещали новое жильё и матпомощь пострадавшим.
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