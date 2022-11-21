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21 ноября, 06:59

Пожар охватил нефтебазу в Макеевке после обстрела ВСУ

МЧС ДНР: На нефтебазе в Макеевке после попадания взрывоопасного предмета начался пожар

Пожар произошёл на нефтебазе в Макеевке. По данным МЧС ДНР, причиной ЧП, предположительно, послужил прилёт украинских снарядов.

"По прибытии установлено горение двух цистерн с топливом объёмом 70 м3 на железнодорожном полотне за территорией нефтебазы, а также горение трёх стационарных ёмкостей в одном обваловании объёмом 60 м3 каждая. <...> Причиной пожара послужило попадание взрывоопасного предмета", — говорится в сообщении экстренных служб.

Пожар на нефтебазе в Макеевке возник после обстрела ВСУ. Фото © МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Макеевке возник после обстрела ВСУ. Фото © МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Макеевке возник после обстрела ВСУ. Фото © МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Макеевке возник после обстрела ВСУ. Фото © МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Макеевке возник после обстрела ВСУ. Фото © МЧС ДНР

Пожар на нефтебазе в Макеевке возник после обстрела ВСУ. Фото © МЧС ДНР

Информация о пострадавших в результате обстрела и пожара не поступала. Сейчас с огнём борются 84 человека и 20 единиц техники. Кроме того, к месту возгорания направлен пожарный поезд.

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Ранее Лайф сообщал о пожаре на цветочном складе около площади трёх вокзалов в Москве. В здании прозвучало несколько взрывов, обрушилась кровля на 500 квадратах. Площадь возгорания достигла двух с половиной тысяч квадратных метров. По последним данным, в результате пожара погибло семь человек.

Обложка ©

МЧС ДНР

Максим Плетнёв
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