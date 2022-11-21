Кассир ювелирного в Уфе вынесла драгоценностей на 14 млн рублей и исчезла
Карина М. Обложка © Telegram-канал SHOT
Продавщица ювелирного магазина в Уфе набрала золота и бриллиантов на 14 миллионов рублей и скрылась в неизвестном направлении. Об истории пишет телеграм-канал SHOT.
Последним рабочим днём ранее не судимой 22-летней Карины М. cтало 19 ноября. Как старший продавец, она пораньше отпустила домой младшего коллегу, проверила, что осталась одна, и стала обчищать витрины и сейфы. Сложив украденное в две картонные коробки, девушка закрыла магазин в 22:00, поставила на охрану и вызвала такси до дома. А около 11 вечера она вышла из подъезда с коробками и скрылась на сером автомобиле.
Утром другие сотрудники открыли уже опустевший магазин и стали искать старшего продавца Карину. В её съёмной квартире никто не открывал, вскрывать дверь пришлось вместе с хозяйкой — все вещи девушки оказались там. Тогда работники связались с матерью грабительницы, и та объяснила, что дочка два месяца назад уехала в Уфу на заработки.
Ранее Лайф показывал, как налётчики-неудачники ворвались в букмекерскую контору под Краснодаром, но нашли боевую кассиршу и пустой сейф. Оказалось, заведение принимало только безналичные платежи и денег там действительно не было. Сейчас делом занимается полиция.