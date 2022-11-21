Кассир ювелирного в Уфе вынесла драгоценностей на 14 млн рублей и исчезла

Продавщица ювелирного магазина в Уфе набрала золота и бриллиантов на 14 миллионов рублей и скрылась в неизвестном направлении. Об истории пишет телеграм-канал SHOT.

Последним рабочим днём ранее не судимой 22-летней Карины М. cтало 19 ноября. Как старший продавец, она пораньше отпустила домой младшего коллегу, проверила, что осталась одна, и стала обчищать витрины и сейфы. Сложив украденное в две картонные коробки, девушка закрыла магазин в 22:00, поставила на охрану и вызвала такси до дома. А около 11 вечера она вышла из подъезда с коробками и скрылась на сером автомобиле.