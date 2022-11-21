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21 ноября, 07:05

Кассир ювелирного в Уфе вынесла драгоценностей на 14 млн рублей и исчезла

<p>Карина М. Обложка © Telegram-канал <a href="https://t.me/shot_shot/46496" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Карина М. Обложка © Telegram-канал SHOT

Продавщица ювелирного магазина в Уфе набрала золота и бриллиантов на 14 миллионов рублей и скрылась в неизвестном направлении. Об истории пишет телеграм-канал SHOT.

Последним рабочим днём ранее не судимой 22-летней Карины М. cтало 19 ноября. Как старший продавец, она пораньше отпустила домой младшего коллегу, проверила, что осталась одна, и стала обчищать витрины и сейфы. Сложив украденное в две картонные коробки, девушка закрыла магазин в 22:00, поставила на охрану и вызвала такси до дома. А около 11 вечера она вышла из подъезда с коробками и скрылась на сером автомобиле.

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Утром другие сотрудники открыли уже опустевший магазин и стали искать старшего продавца Карину. В её съёмной квартире никто не открывал, вскрывать дверь пришлось вместе с хозяйкой — все вещи девушки оказались там. Тогда работники связались с матерью грабительницы, и та объяснила, что дочка два месяца назад уехала в Уфу на заработки.

Ранее Лайф показывал, как налётчики-неудачники ворвались в букмекерскую контору под Краснодаром, но нашли боевую кассиршу и пустой сейф. Оказалось, заведение принимало только безналичные платежи и денег там действительно не было. Сейчас делом занимается полиция.

Артур Лапсаков

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