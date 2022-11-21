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21 ноября, 07:52
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Комика Андрея Бебуришвили задержали в челябинском аэропорту

Комика Андрея Бебуришвили задержали в аэропорту Челябинска за курение в неположенном месте

<p>Обложка © t.me /<a href="https://t.me/beburprime/431" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> beburprime</a></p>

Обложка © t.me / beburprime

В аэропорту Челябинска за курение в неположенном месте задержали комика, резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили. Об этом артист сообщил в телеграм-канале.

"Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают. Будьте аккуратны. P. S. Курение в неположенном месте", — написал он.

По данным телеканала "360", Бебуришвили задержали вместе с его коллегой. Полицейские сделали им замечание, но те не отреагировали. В итоге их задержали, составили протоколы и оштрафовали на 500 рублей.

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Комик позже написал, что их выпустили из отделения, и добавил, что это не первый штраф в его жизни за курение в неположенном месте. По его словам, похожий случай произошёл в 2016 году.

Ранее Лайф сообщал о том, что в центре Москвы задержали 31-летнюю модель за рулём кроссовера Porsche Cayenne с липовыми правами.

Илья Суриков

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