Комика Андрея Бебуришвили задержали в челябинском аэропорту
Комика Андрея Бебуришвили задержали в аэропорту Челябинска за курение в неположенном месте
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В аэропорту Челябинска за курение в неположенном месте задержали комика, резидента Comedy Club Андрея Бебуришвили. Об этом артист сообщил в телеграм-канале.
"Мы в Челябинске улыбнулись, за это арестовывают. Будьте аккуратны. P. S. Курение в неположенном месте", — написал он.
По данным телеканала "360", Бебуришвили задержали вместе с его коллегой. Полицейские сделали им замечание, но те не отреагировали. В итоге их задержали, составили протоколы и оштрафовали на 500 рублей.
Комик позже написал, что их выпустили из отделения, и добавил, что это не первый штраф в его жизни за курение в неположенном месте. По его словам, похожий случай произошёл в 2016 году.
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