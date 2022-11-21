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21 ноября, 07:39

Британцы подняли Макрона на смех после обвинений в адрес России

Читатели The Guardian раскритиковали Макрона, обвинившего Россию в планах на Африку

Заявление французского президента Эмманюэля Макрона, обвинившего Россию в "хищнических амбициях" и подпитке антифранцузской пропаганды в Африке, вызвало резкую критику среди читателей британской газеты The Guardian. По их мнению, слова Макрона стали часто выходить за рамки здравого смысла.

"Россия, наоборот, всегда помогала жителям Африки и относится к ним с уважением, в отличие от европейских колонизаторов", — написал один из пользователей.

"Подпитывают пропаганду? Или относятся с уважением и как к равному партнёру? Мне кажется, всё-таки второй вариант", — поддержал его ещё один комментатор.

Макрон сообщил о скором запуске канала для поставок российских удобрений в Африку

Макрон сообщил о скором запуске канала для поставок российских удобрений в Африку

Читатели предложили Макрону найти подходящую работу, ведь, по их мнению, французский лидер не очень хорошо справляется с обязанностями. Также они предположили, что французы не смогли настроить африканцев против России, "вот и бесятся".

Ранее политолог Марат Баширов выразил уверенность, что Макрон стремится поддерживать диалог с Путиным ради собственной выгоды. По словам эксперта, сейчас Франция "исчезает" из-за промышленного и финансового давления США, всё это также сопровождается "деиндустриализацией Европы", от которой прежде всего страдают Париж и Берлин.

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Twitter / Emmanuel Macron

Артур Лапсаков

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