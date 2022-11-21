Британцы подняли Макрона на смех после обвинений в адрес России
Читатели The Guardian раскритиковали Макрона, обвинившего Россию в планах на Африку
Заявление французского президента Эмманюэля Макрона, обвинившего Россию в "хищнических амбициях" и подпитке антифранцузской пропаганды в Африке, вызвало резкую критику среди читателей британской газеты The Guardian. По их мнению, слова Макрона стали часто выходить за рамки здравого смысла.
"Россия, наоборот, всегда помогала жителям Африки и относится к ним с уважением, в отличие от европейских колонизаторов", — написал один из пользователей.
"Подпитывают пропаганду? Или относятся с уважением и как к равному партнёру? Мне кажется, всё-таки второй вариант", — поддержал его ещё один комментатор.
Читатели предложили Макрону найти подходящую работу, ведь, по их мнению, французский лидер не очень хорошо справляется с обязанностями. Также они предположили, что французы не смогли настроить африканцев против России, "вот и бесятся".
Ранее политолог Марат Баширов выразил уверенность, что Макрон стремится поддерживать диалог с Путиным ради собственной выгоды. По словам эксперта, сейчас Франция "исчезает" из-за промышленного и финансового давления США, всё это также сопровождается "деиндустриализацией Европы", от которой прежде всего страдают Париж и Берлин.
Twitter / Emmanuel Macron