Лера Кудрявцева выдвинула себя в номинацию "лох года", обогатив мошенников на 180 тысяч

Телеведущая Лера Кудрявцева попалась на уловку телефонных или интернет-мошенников и лишилась 180 тысяч рублей. Об этом она сама сообщила подписчикам в своём телеграм-канале, попросив присвоить ей звание "лох года".

"Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели как... Как... На 180 тысяч", — посетовала теледива.

Подробности произошедшего Кудрявцева не сообщила. Отметим, что ведущая шоу "Секрет на миллион" не в первый раз становится жертвой "банковского" развода. Похожая история с ней случилась в 2019 году, когда она перевела деньги аферисту якобы на покупку инвалидной коляски, однако после этого он забанил благотворительницу в соцсетях, а затем и вовсе удалил свою страницу.