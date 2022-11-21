Лера Кудрявцева выдвинула себя в номинацию "лох года", обогатив мошенников на 180 тысяч
Мошенники обманули телеведущую Леру Кудрявцеву почти на 200 тысяч рублей
Звезда телеканала НТВ уже во второй раз повелась на мошенников. Фото © vk.com / Лера Кудрявцева
Телеведущая Лера Кудрявцева попалась на уловку телефонных или интернет-мошенников и лишилась 180 тысяч рублей. Об этом она сама сообщила подписчикам в своём телеграм-канале, попросив присвоить ей звание "лох года".
"Я лох года! Прошу выдать мне медаль. Развели как... Как... На 180 тысяч", — посетовала теледива.
Подробности произошедшего Кудрявцева не сообщила. Отметим, что ведущая шоу "Секрет на миллион" не в первый раз становится жертвой "банковского" развода. Похожая история с ней случилась в 2019 году, когда она перевела деньги аферисту якобы на покупку инвалидной коляски, однако после этого он забанил благотворительницу в соцсетях, а затем и вовсе удалил свою страницу.
А ранее Лайф рассказывал, как популярную тиктокершу Настю Рыжик развели почти на 900 тысяч рублей. 20-летней девушке позвонил мошенник, представившийся сотрудником Следственного комитета, который начал запугивать блогершу, что её счета якобы находятся в опасности.