Четыре активиста "Молодой гвардии" отправились добровольцами в зону СВО

Для участия в специальной военной операции в зону боевых действий отправились активисты "Молодой гвардии" из Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале организации.

"Сегодня ещё четыре наших активиста отправились добровольцами участвовать в специальной военной операции по защите Донбасса. Впереди их ждёт подготовка, после которой они отправятся на спецоперацию. Каждый день наши добровольцы на передовой защищают жизни простых людей. Именно это наша главная цель", — сказал председатель "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов.