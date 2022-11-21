Четыре активиста "Молодой гвардии" отправились добровольцами в зону СВО
Для участия в специальной военной операции в зону боевых действий отправились активисты "Молодой гвардии" из Приволжского федерального округа. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале организации.
Активисты "Молодой гвардии" отправились участвовать в СВО. Видео © Telegram / Молодая гвардия
Среди добровольцев федеральный координатор "Молодой гвардии" по ПФО Андрей Капитонов, активист саратовского отделения Сергей Драгунов, руководитель чувашского отделения Андрей Шакулов и активист пензенского отделения Алексей Суходолов.
"Сегодня ещё четыре наших активиста отправились добровольцами участвовать в специальной военной операции по защите Донбасса. Впереди их ждёт подготовка, после которой они отправятся на спецоперацию. Каждый день наши добровольцы на передовой защищают жизни простых людей. Именно это наша главная цель", — сказал председатель "Молодой гвардии Единой России" Антон Демидов.
На данный момент в специальной военной операции участвует уже 79 представителей "Молодой гвардии" и "Волонтёрской роты". Демидов добавил, что долг представителей организации — помочь защитить жителей Донбасса и освобождённых территорий.
Ранее Лайф писал о том, что добровольцы, принимающие участие в специальной военной операции (СВО), смогут получить статус ветерана боевых действий.
Telegram / Молодая гвардия