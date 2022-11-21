БАДы за два месяца "убили" печень россиянина, а потом и его самого
Иммунолог Дарья Карташева рассказала, как россиянин умер от поражения печени после приёма БАДов
Россиянин скончался из-за поражения печени после приёма биологически активных добавок (БАДов), купленных на маркетплейсе. Об этом в своём телеграмм-канале сообщила российский учёный-иммунолог, получившая докторскую степень в Институте Пастера в Париже, Дарья Карташева-Эберц.
Она рассказала, что в начале приёма добавок мужчина был абсолютно здоров, но уже спустя два месяца попал в реанимацию с диагнозом "фульминантный гепатит" — это очень редкий синдром с быстрым (обычно в течение дней или недель) массивным некрозом печени и уменьшением её размеров. Такая форма гепатита в 80% случаев приводит к летальному исходу. Так, к сожалению, произошло и в этот раз: пациента спасти не удалось.
Иммунолог не стала раскрывать, какие именно БАДы принимал умерший, но отметила, что это был не цинк, не железо и не витамин Д, а некая "растительная натуральная добавка".
"У мужчины случилось токсическое поражение печени. До этого он не был болен, он просто взял добавку и пил её два месяца. Произошло необратимое изменение печени и "давай пока": наш организм без печени жить не может", — пояснила Карташева.
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