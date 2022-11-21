Врач назвала условия, при которых стресс может вызвать эпилепсию
Психиатр Казенных: Сильное эмоциональное перенапряжение может запустить эпилептический очаг в головном мозге
Сильное эмоциональное перенапряжение может спровоцировать приступ эпилепсии. Об этом в интервью "Газете.Ru" рассказала психиатр, врач-эпилептолог Татьяна Казенных. Она уточнила, что такой сценарий возможен, если у человека есть предрасположенность к неврологическим проблемам.
"У меня есть пациентка, у которой первый приступ эпилепсии возник, когда случился пожар, в котором сгорели её пьяные родители. Её вытащили из огня, она в ужасе смотрела на всё это, и у неё случился первый развёрнутый судорожный приступ с потерей сознания. То есть сильнейшее эмоциональное перенапряжение запустило эпилептический очаг возбуждения в головном мозге", — поделилась врач.
В то же время, по словам эпилептолога, приступ у пациентки не случился бы, не будь у неё изначальной предрасположенности, повышенной судорожной готовности, "спусковым крючком" к которой послужила экстремальная ситуация.
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