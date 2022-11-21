Врач назвала опасные для организма полуфабрикаты, которые стоит есть как можно реже

Полуфабрикаты могут вредить организму из-за содержания в них жира, холестерина, соли и сахара. Такой состав способен привести к повышению веса и уровня сахара в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина.

Она заявила, что магазинные полуфабрикаты, такие как пельмени, пицца, котлеты и блинчики, никогда не заменят полноценного питания. К тому же в них много консервантов.

"Обычно людей предупреждают, чтобы они держались подальше от этих продуктов из-за большого количества содержащихся в них соли, жира, сахара и консервантов. Указанные ингредиенты не только приводят к увеличению веса, но и могут вызывать повышение уровня сахара в крови или артериального давления — в отдалённой перспективе", — отметила эксперт в беседе с изданием "Доктор Питер".

По её словам, в полуфабрикатах используются вредные для здоровья трансжиры. Они повышают уровень "плохого" холестерина и снижают "хороший". Это увеличивает риски ишемической болезни сердца.

Эндокринолог рассказала, что большинство существующих полуфабрикатов не имеют особой питательной ценности. Она считает, что нужно внимательно относиться к таким надписям на упаковке, как "обезжиренный", "с низким содержанием жира", "низкокалорийный" и так далее. Среди мясных лучшими можно назвать полуфабрикаты категории А, в них больше всего мяса (не менее 80%).