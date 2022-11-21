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21 ноября, 08:43

Врач назвала опасные для организма полуфабрикаты, которые стоит есть как можно реже

Эндокринолог Кирдянкина рассказала о вреде пельменей и замороженных котлет для сердца

Полуфабрикаты могут вредить организму из-за содержания в них жира, холестерина, соли и сахара. Такой состав способен привести к повышению веса и уровня сахара в крови. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Кирдянкина.

Она заявила, что магазинные полуфабрикаты, такие как пельмени, пицца, котлеты и блинчики, никогда не заменят полноценного питания. К тому же в них много консервантов.

"Обычно людей предупреждают, чтобы они держались подальше от этих продуктов из-за большого количества содержащихся в них соли, жира, сахара и консервантов. Указанные ингредиенты не только приводят к увеличению веса, но и могут вызывать повышение уровня сахара в крови или артериального давления — в отдалённой перспективе", — отметила эксперт в беседе с изданием "Доктор Питер".

По её словам, в полуфабрикатах используются вредные для здоровья трансжиры. Они повышают уровень "плохого" холестерина и снижают "хороший". Это увеличивает риски ишемической болезни сердца.

Названо количество пельменей, которое можно съесть за раз без риска для фигуры

Названо количество пельменей, которое можно съесть за раз без риска для фигуры

Эндокринолог рассказала, что большинство существующих полуфабрикатов не имеют особой питательной ценности. Она считает, что нужно внимательно относиться к таким надписям на упаковке, как "обезжиренный", "с низким содержанием жира", "низкокалорийный" и так далее. Среди мясных лучшими можно назвать полуфабрикаты категории А, в них больше всего мяса (не менее 80%).

Ранее Лайф сообщал о том, что употребление полуфабрикатов может привести к повышению уровня холестерина в крови и заражению паразитами. Об этом предупредила врач-терапевт Елизавета Бинцаровская.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков

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