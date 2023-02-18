С чувством, с толком, с расстановкой: Россиянам рассказали, как правильно есть пельмени

18 февраля в мире отмечают День пельменя. Это любимое многими блюдо является достаточно калорийным из-за муки и мяса, поэтому к размеру порции нужно подходить аккуратно, а есть стоит медленно и со вкусом. При этом магазинным лучше предпочитать домашние пельмени, рассказала Лайфу диетолог, нутрициолог Ирина Писарева.

"В принципе, без вреда для фигуры можно съесть где-то примерно 10–15 пельменей в зависимости от их размера. У них достаточно высокая калорийность за счёт муки и мяса, в этой порции будет 300–380 килокалорий", — сказала эксперт.

Кроме того, многие любят есть пельмени с соусами, например кетчупом, майонезом или сметаной. В таком случае калорийность повышается до примерно 500 килокалорий, предупредила Писарева.

"Вот поэтому стоит быть аккуратными с соусом. И, наверное, всё-таки я бы рекомендовала не увеличивать порции больше десяти пельменей. И ещё такой совет от диетолога и от нутрициолога: если есть медленно те же самые десять штук, то вы быстрее почувствуете насыщение и вам вряд ли захочется съесть ещё большую порцию. А если очень быстро закидывать себе в рот одну за одной пельмешку и быстренько проглатывать не прожёвывая, то насыщения вы не будете получать долго и, соответственно, съедите порцию больше", — добавила наша собеседница.

Диетолог заметила, что вообще бы не рекомендовала есть пельмени, но в ином случае предпочтение лучше отдавать домашним. В состав идеального продукта должны входить фарш, лук, яйцо, соль, возможно, перец и мука, больше ничего лишнего не должно быть, объяснила она.