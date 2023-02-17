Россиян предупредили о смертельной опасности "воздушного" хлеба

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал об опасности хлеба, в состав которого входит сахар. Чиновник отметил, что в регионе выпекается много хлебобулочных изделий с большим содержанием сахара, разрыхлителей и дрожжей. Так производители пытаются добиться мягкости и "воздушности".

"Призываю производителей не делать этого. Во-первых, такой хлеб может быть опасен, особенно людям с сахарным диабетом. Во-вторых, сахар способствует распространению плесени", — предупредил министр на своей странице в VK.

Охлопков добавил, что поражённый плесенью хлеб покрывается пушистым налётом белого, жёлтого, зелёного, голубоватого, серого, чёрного цвета. Самыми ядовитыми считаются жёлтая плесень (Aspergillus flavus) и чёрная гниль (Aspergillus fumigatus), отметил специалист.

"Жёлтая плесень продуцирует сильнейший микотоксин — афлатоксин. Он способен вызвать поражения организма. Кроме того, сам гриб, попадая в организм, вызывает тяжелейшие поражения лёгких и даже может приводить к смерти", — подчеркнул глава карельского Минздрава.

В свою очередь, чёрная гниль продуцирует алкалоид фумигоклавин, который может привести к тяжёлой интоксикации и может вызвать аспергиллёз — инфекцию нижних дыхательных путей.

Также Охлопков рассказал, как понять, что в хлебе зарождается колония плесени. Визуально заметить это сложно, поэтому стоит ориентироваться на вкус и запах. Если у изделия появился лёгкий прогорклый или плесневый запах, это свидетельствует о том, что процесс микробной порчи уже начался. Такой хлеб употреблять в пищу нельзя, даже после термической обработки.