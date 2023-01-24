Диетолог объяснила, почему нельзя есть хлеб с плесенью, даже отрезав испорченный кусок

Частое употребление хлеба с плесенью может привести к опасным последствиям, например к отравлению. Об этом в беседе с "Москвой 24" заявила врач-диетолог Елена Соломатина.

"Если мы один раз съедим испорченный хлеб, где плесени совсем чуть-чуть, иммунная система более-менее справится. Если съесть сразу много плесени, то, конечно, будет отравление. Но это нужно прямо совсем гнилой хлеб съесть. Понятно, что будут резь в животе, диарея, тошнота. Но редко кто из нас ест хлеб с таким большим количеством плесени", — отметила она.

Также могут появиться проблемы с печенью. Эксперт напомнила, что этот орган всегда пытается задержать различные токсины. При большом объёме вредных веществ клетки печени не справляются, и в итоге она начинает повреждаться. Специалист добавила, что регулярное поступление опасной плесени в организм может привести к постоянному напряжению иммунной системы.

"Если хлеб заплесневел, его лучше выбросить. Не нужно пытаться отрезать кусок с видимой плесенью. Даже если ломтик вроде чистый, всё равно не надо его есть. Видимая плесень — это верхушка айсберга, а споры далеко раскинулись. Они уже перешли на другие места, но просто пока визуально не проявляются", — подчеркнула Соломатина.

Определить, что хлеб испортился, можно по запаху кислоты. При этом важно обращать внимание на дату изготовления продукта. Врач посоветовала употреблять хлеб в первые два дня после его выпечки.