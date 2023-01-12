Залог хорошего дня: Диетолог раскрыла секрет идеального завтрака

Идеальный завтрак может стать залогом хорошего дня, а состоять он должен из правильно подобранных продуктов. О том, что стоит съедать на завтрак, Лайфу рассказала диетолог онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Наталия Гридина.

"В первую очередь идеальный завтрак должен содержать белок. Это может быть белое мясо птицы, молоко или молочные продукты (главное, не обезжиренные, так как в них крайне мало пользы для организма), яйца, рыба (красная, солёная) с высоким содержанием жиров. Рыба является источником витаминов D и группы В, поэтому она очень полезна", — отметила Гридина.

При выборе хлеба предпочтение стоит отдать цельнозерновому, так как в нём содержится клетчатка, улучшающая работу кишечника. Добавить в идеальный завтрак можно и авокадо, помидоры, салат или же творожный сыр. Такой утренний приём пищи способен насытить организм на весь день.